Üsküdar'da Yüzlerce Yıllık Tarihi Eser Bulundu!

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu tarafından Üsküdar Sahili ve Kız Kulesi çevresinde deniz dibi temizliği yapıldı. Yapılan temizlik çalışmasında, cep telefonu, su, alkol ve kola şişeleri, tahta ile demir parçalarının yansıra Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen amfora çıkarıldı.

'TARİHİ ESER ÇIKTI

Üsküdar Sahili ve Kız Kulesi çevresinde Derinlere Saygı Dalış Topluluğu 3 ekip, 6 dalgıçla deniz dibi temizliği yaptı. Özel dalgıç kıyafetlerini giyen topluluk, sahil şeridi ve açıklara dalarak yaklaşık bir saat arama yaptı. Farkındalığı arttırmak ve denizlerdeki kirlilik oranına dikkat çekmek için yapılan temizlikte, denizden cep telefonu, su, alkol ve kola şişeleri, tahta ile demir parçalarının yansıra Osmanlı dönemine ait olduğu tahmin edilen amfora çıkarıldı.

'SUYUN ALTINDAKİ YAŞAMA SAYGI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Başkan Yardımcısı Gökhan Karakaş, “Yaklaşık bir hafta önce bir keşif yaptık. Derinlere Saygı Dalış Topluluğu olarak 3 ekip, 6 dalgıçla birlikte 3 çuval insansal atığı çıkarttık. Verdiğimiz mesajda her şeye saygı göstermek var. Suyun altında bir yaşam var. 2500 yıllık Kız Kulesi'nin önünde de bir yaşam var. Bu yaşam alanına sizlerin ve bizlerin saygı göstermesi gerekiyor. Buranın sahibi bizler değil denizin altındakiler. Bizler sadece misafiriz. Denizleri ne kadar korursak burası o kadar şenlik olur ve daha çok insan çeker. 35 dakikada 3 ekip, 6 dalgıç bu kadar çöp topladık. Aynı zamanda uzmanların bileceği iş ama şarap ya da zeytinyağı taşıdığını düşündüğümüz amfora başı bulduk. Tamamını bulamadık. O kadar vaktimiz yoktu. Bunu Üsküdar Belediye Başkanına hediye edeceğiz. Tarihlendirmesi yapılır. Osmanlı dönemine ait olduğunu düşünüyoruz. Medeniyetler beşiği İstanbul'da bunların çıkması çok sürpriz değil" dedi.

Kaynak: DHA