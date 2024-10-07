QR Kod Okunmadığı İçin Üsküdar-Samandıra Metro Hattında Yoğunluk Oluştu

İstanbul'da, M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'da, duraklardaki turnikelerin QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk yaşandı.

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QR Kod Okunmadığı İçin Üsküdar-Samandıra Metro Hattında Yoğunluk Oluştu

Kentte akşam saatlerinde metroyu kullanmak isteyenler, turnikelerin İstanbulkart uygulamasındaki QR kodu okumaması nedeniyle yoğunluk oluşturdu.

Görevliler, turnikelerdeki ödeme noktalarındaki sistemde sorun yaşandığını ve QR kodun okunmadığı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Özellikle, metrobüsün aktarma noktası olan duraklarda yoğunluğun arttığı gözlemlendi.

Kaynak: AA

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