Bir İşyerinin Tuvaletinde Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul Maltepe İlçesi Feyzullah Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 5 katlı bir apartmanın altında bulunan bir işyerinden çevredeki vatandaşlar koku geldiğini ekiplere bildirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri dükkanı açarak içeriye girdi ve yaklaşık 5 gün önce işyerinin tuvaletine koyulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis ekipleri olay yerine sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından şahısın nasıl öldürüldüğü ve kimliğini belirlemek için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA