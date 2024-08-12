İstanbul Tuzla'da 2 İşçi Göçükte Ölmüştü: Firari Müteahhit Yakalandı

İstanbul Tuzla’da, özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında göçük meydana gelmişti. Göçükte iki işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında, inşaatın firari müteahhidi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan müteahhit tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

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İstanbul Tuzla'da 2 İşçi Göçükte Ölmüştü: Firari Müteahhit Yakalandı

İstanbul Tuzla’da, Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'taki özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında yaşanan göçükte 2 işçi toprak altında kalmıştı. Tuzla'da 2 işçinin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği olayla ilgili aranan müteahhit Zeki V. yakalandı.

İAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri sona erdi. Savcı, inşaatın müteahhidinin tutuklanması, diğer 4 şüpheliye de adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Tuzla Tepeören Mahallesi Akbaşak Sokak'ta özel bir firmaya ait kazı çalışması sırasında göçük meydana gelmiş, çevre mühendisi Cengiz Öcalan (46) ve işçi Salih İğne (46) toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti.

Tuzla'da 2 İşçinin Hayatını Kaybettiği Göçük Soruşturmasında 4 GözaltıTuzla'da 2 İşçinin Hayatını Kaybettiği Göçük Soruşturmasında 4 GözaltıGüncel

Kaynak: ANKA

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