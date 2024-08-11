Bağcılarda Araç, Yayaların Arasına Daldı: 2'si Ağır 5 Yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde hafif ticari araç, arızalanan aracın yanında bekleyen yayalara çarptı. Kazada 2'si ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Bağcılarda Araç, Yayaların Arasına Daldı: 2'si Ağır 5 Yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yan yolda arızalandığı için yol kenarına park edilen hafif ticari aracın yanında bekleyen 4 kişiye, başka bir hafif ticari araç çarptı. Meydana gelen kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.45 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi Halkalı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi T. kontrolündeki 34 BY 4393 plakalı araç arızalandı. Arıza sonrası Ferdi T. ve araç içerisinde bulunan diğer 3 kişi aracın dışına çıkarak yardım beklemeye başladı. O sırada aynı istikamette seyir halinde olan 34 JU 7486 plakalı hafif ticari araç, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce bariyerlere, ardından yol kenarında bekleyen Ferdi T. ve diğer üç kişiye çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazada yaralanan 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Seyir Halindeki İETT Otobüsü Alev Aldı Seyir Halindeki İETT Otobüsü Alev Aldı
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak
Anavatanı Meksika Ama Ege’de Kıymetlenecek Anavatanı Meksika Ama Ege’de Kıymetlenecek
Motosikletli Saldırganlar Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 4 Yaralı Motosikletli Saldırganlar Kurşun Yağdırdı
ÇOK OKUNANLAR
Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı
Görüşme Talimatı Davutoğlu'ndan! Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor? Gelecek Partisi, AKP'ye mi Geçiyor?
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları
'Geri Dönüyor' İddialarının Ardından Konuştu! Kılıçdaroğlu Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı? Yeniden Genel Başkan Adayı Olacak mı?
Esenyurt'ta Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı: Müzisyenler Gözaltında Propaganda İhbarı Düğünü Dağıttı