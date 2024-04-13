Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Kağıthane'de silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi'nde meydana gelen olayda, 3 şüpheli silahla ateş açtı.

Olayda C.Ö. ve D.E'nin yanı sıra M.K, S.A. ve D.A. adlı kadınlar yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. D.E. müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada, şüphelilerin aralarında husumet bulunan C.Ö'yü hedef aldığı ve vurulan diğer 4 kişinin çevredeki vatandaşlar olduğu tespit edildi.

Valilikten Açıklama

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'13.04.2024 günü Kağıthane ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Etibank Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 3 şahsın husumetli oldukları başka bir gruba yönelik rastgele ateş etmesi neticesinde 2’si ağır, toplam 5 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırıda ağır yaralanan Durmuş E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli şahısların kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları devam etmekte olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır'

Kaynak: AA

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