İstanbul'da tüyler ürperten olay: Ölü doğan bebeklerini boş araziye gömdüler

Sancaktepe ilçesi Mevlana Mahallesi Kahve Sokak'ta yaşayan yabancı uyruklu bir çiftin ölü doğan bebeklerini evlerinin önündeki boş arsaya gömdükleri iddia edildi. İhbar üzerine polis ekipleri söz konusu adrese gitti ve bebek cesedinin bulunduğu yeri tespit etti.

Ceset, polis ve savcının incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şüpheli anne-baba ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA