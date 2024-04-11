Avcılar'da kimlik kontrolü sırasında gece bekçisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede gece bekçisini silahla vurarak yaralayan zanlı ile beraberindeki kişi tutuklandı.

Avcılar'da kimlik kontrolü sırasında gece bekçisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı

Avcılar'da gece bekçisinin silahla vurularak yaralanmasına neden olan arbedede şüpheliler tutuklandı.

Olay, kimlik kontrolü sırasında İDO İskelesi mevkisinde meydana geldi. Şüphelilerden biri bekçiye ateş ederek yaraladıktan sonra kaçmaya çalışsa da diğer bekçiler tarafından suç aletiyle yakalandı. Yaralı bekçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin suç kayıtları olduğu ve arandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Tedavisi süren B.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyete götürülen şüphelilerden E.B'nin (20), 3'ü yaralama, 1'i gasp olmak üzere 8 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. C.G'nin de 19'u "kasten yaralama" olmak üzere 50 suç kaydının olduğu ve arandığı belirlendi.

Kaynak: AA

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