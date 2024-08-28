Bakan Uraloğlu Duyurdu: 'İstanbul'daki Taksi Sorunu İçin Sunulan Teklifi Onaylayacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbulluların şikayetleri üzerine taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını ve 2500 araçla başlanacak sistemin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin oy hakkı bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceklerini duyurdu.

Uraloğu paylaşımında, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem