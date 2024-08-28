Bakan Uraloğlu Duyurdu: 'İstanbul'daki Taksi Sorunu İçin Sunulan Teklifi Onaylayacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerine konu olan taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacağız" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Duyurdu: 'İstanbul'daki Taksi Sorunu İçin Sunulan Teklifi Onaylayacağız'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbulluların şikayetleri üzerine taksi sorununun çözülmesi için Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni onaylayacaklarını ve 2500 araçla başlanacak sistemin kurulmasına dair yarın yapılacak olan UKOME Toplantısı’nda gündemde yer alan teklife ilişkin oy hakkı bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceklerini duyurdu.

Uraloğu paylaşımında, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumlar olarak uygun görüş vereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Daha Önce Defalarca Reddetmişlerdi: AKP Teklifi Sundu, İmamoğlu 'Az Kaldı' DediDaha Önce Defalarca Reddetmişlerdi: AKP Teklifi Sundu, İmamoğlu 'Az Kaldı' DediGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
İstanbul Taksi
Son Güncelleme:
Ezgi Mola Sonunda Setlere Dönüyor! Uzun Bir Süredir Setlerden Uzaktaydı Ezgi Mola Sonunda Setlere Dönüyor! Uzun Bir Süredir Setlerden Uzaktaydı
Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır? İşte 5 Soruda Gerçek Altını Anlamanın Yolu Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır? İşte 5 Soruda Gerçek Altını Anlamanın Yolu
Çekmeköy'deki Askeri Arazi Betonlaşıyor! İPA Başkanı Gökce: 'Projede 3+1 Daireler 18 Milyon TL' Gökce: 'Projede 3+1 Daireler 18 Milyon TL’ye Satılıyor'
Metris Cezaevi'nde Hareketli Saatler! Bölgeye Onlarca İtfaiye Sevk Edildi Metris Cezaevi'nde Hareketli Saatler! Onlarca İtfaiye Sevk Edildi
Balkonu Çöken Binayı Herkes Terk Etti, Onun Umrunda Bile Olmadı: 'Böyle Şeylerden Pek Korkmam, Daha da Güzel Oldu' Balkonu Çöken Binayı Herkes Terk Etti, Onun Umrunda Bile Olmadı
Fatih'te Bina Çöktü! Bir Kişi Alt Kata Düşerek Yaralandı Fatih'te Bina Çöktü!