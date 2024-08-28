Metris Cezaevi'nde Hareketli Saatler! Bölgeye Onlarca İtfaiye Sevk Edildi

İstanbul Esenler'de bulunan Metris Cezaevi'ne akşam saatlerinde yangın çıktı.

HalkTV'nin haberine göre cezaevi yerleşkesinden alevlerin yükselmesi sonrası çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

'MAHKUMLAR İSYAN ÇIKARDI' İDDİASI

Cezaevinde kalan mahkumların kötü koşullardan dolayı saat 22.00 sıralarında isyan çıkardığı ve yatakları ateşe verdiği iddia edildi.

Adil Yaşam Derneği Başkanı Muhammed Haluk Çavuşoğlu, cezaevinde mahkumların 10 kişilik koğuşlarda 50 kişi kaldığını, mescitin dahi koğuşa çevrildiğini söyledi.

Çavuşoğlu, ailelerin cezaevinde tutulan yakınlarının hayatları konusunda tedirgin olduğunu ve Adalet Bakanlığı'ndan açıklama beklediğini belirtti.

Cezaevindeki yemeklerin de kötü olduğunu, yönetiminin mahkumlar üzerinde büyük baskı kurduğunu ve en ufak bir tartışmada büyük kavgaların yaşandığını ifade eden Muhammed Haluk Çavuşoğlu, olayın bu nedenlerden dolayı çıkan bir isyan girişimi olabileceğine dikkat çekti.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olaya ilişkin İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) açıklama geldi.

Bir mahkumun yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangının, personel tarafından büyümeden söndürüldüğünü açıklayan DMM, olaydan etkilenen mahkum ya da personelin bulunmadığını ifade etti.

DMM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevi'nde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."