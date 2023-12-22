İstanbul'da 'yağış' trafiği: Yüzde 90'a ulaştı

Sağanak yağışın İstanbul'da etkili olması sonrası trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da 'yağış' trafiği: Yüzde 90'a ulaştı

AKOM ve İstanbul Valiliği’nden uyarılar peş peşe geldi.

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Uyarıların ardından İstanbul'da öğlen saatlerinde fırtına ve sağanak yağış etkili oldu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90

Sağanak yağışla birlikte son iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 90’a yaklaştı.

İstanbul'da 'yağış' trafiği: Yüzde 90'a ulaştı - Resim : 1

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