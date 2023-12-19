Ahmet Ercan: İstanbul’da 2045’ten önce deprem beklemiyorum, Gemlik ve Çınarcık ayak sesleri değil

GERÇEK GÜNDEM - Marmara Denizi’nde 5 Aralık’ta Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından, 17 Aralık’ta bir deprem de Yalova Çınarcık açıklarında meydana geldi. Bu depremin büyüklüğü de 4,1 olarak açıklandı.

Marmara Denizi’nde peş peşe gelen depremler, İstanbul’da beklenen büyük depremin tartışmasını da yeniden alevlendirdi.

‘BEKLENEN İSTANUL DEPREMİNİN AYAK SESLERİ DEĞİL’

Jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yalova Çınarcık’ta meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamalarda, “Bu deprem eşik depremin çok altında. Bu bölgede depremlerin yıkıcı olması için 6,4’ün üstünde olması gerekiyor. 4,1 deprem acaba İstanbul’da depremi tetikler mi? Küçük bir deprem kendisinden daha büyük bir depremiz tetiklemez. Böyle bir olasılık yok. Beklenen İstanbul depreminin ayak sesleri değil” ifadelerini kullandı. Ercan, İstanbul’da beklenen deprem olana kadar 3,5-6 büyüklüğündeki depremlerin yaşanabileceğini sözlerine ekledi.

Ercan, ‘Neden bazı bilim insanları depremin olma ihtimalinden bahsediyor?’ sorusuna ise, bu durumun psikolojik bir vaka olduğunu düşündüğünü belirterek, kendisinin de rahatsız olduğunu aktardı.

Ercan, “Medyada seçici gazetecilere ihtiyacımız var. Kim ne demiş sonra ne olmuş? Ama seçiciliği olması gerekiyor. Bunun bir tartısı olması gerekiyor. Dedikleri olmuyor. Bilime ters açıklamalar oluyor” uyarılarında bulundu.

‘2045’TEN ÖNCE OLMAZ’

Yalova’da yaşanan depremin İstanbul’da beklenen büyük depremle bir alakasının olmadığını vurgulayan Ercan, 2045’ten önce deprem olmasını beklemediğini söyleyerek “Bizim İstanbul için kırılmasını beklediğimiz Kuzey Marmara kırığı ve bu deprem çok küçük. Biz bunları deprem olarak bile görmüyoruz. İstanbul’da Marmara’da 6,4’ten sonra başlar yıkıcılık. Halkın psikolojisi bozuluyor. Sözün özü İstanbul için bir deprem beklemiyorum. 2045’ten önce olmaz diyorum. Ama bunları deyince bazıları da kızıyor. ‘Bizi rahatlatıyorsunuz’ diyorlar. Şimdi kimse önlem almayacak diyen de var” diye konuştu.

‘HALKA DOĞRU HABERİ ULAŞTIRMAKTA ZORLANIYORUM’

Ercan, ‘Ne yapılması gerekir’ sorumuzu da yanıtladı. Herkesin güvendiği bir depremcinin olması gerektiğini söyleyen Ercan, “Geçmişte ne dediğine bakmadan da güvenilir birini bulmak kolay değil. Bakacaksınız. Ben Türkiye’nin yaşayan en deneyimli depremcisiyim. 54 yıldır alana gidip geliyorum. Ama halka doğru haberi ulaştırmakta zorluk çekiyorum. Her branşta olduğu gibi depremde de popülarite diye bir şey var. Yıldızlar nasıl orasını burasını gösteriyor, kimi popüler depremci de gündemde kalmak için sürekli açıklama yapıyor. Ama sepette sayılı yumurta var. Genel sıkıntı bu. Sözün özü İstanbul’da deprem beklemiyorum. Çünkü bu günübirlik bir olay değil, bugünden yarına değişen bir şey değil. 500 yılda 1000 yılda bir şeyden bahsediyoruz. 4,1’lik deprem oldu. E bu deprem tarihini öne çekti. Böyle bir şey asla mümkün değil” dedi.

DEPREMİN YAKINLARDA OLMAYACAK OLMASI KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ NASIL ETKİLER?

Depremin yakın zamanda olmayacağının söylenmesinin kentsel dönüşüm üzerindeki etkilerine ilişkin de konuşan Ercan, ‘Bizde kentse dönüşüm yok, yapısal değişim var’ diyerek, sözlerinin devamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’a da atıfta bulunarak, “Merkez Bankası Başkanı 140 bin lira maaş alıyor ama ‘Ev bulamadım pahalı, annemin yanına yerleştim’ diyor. Profesörlerin emekli maaşı 30 bin lira. Bu maaşla geçinmek mümkün mü? Ama şimdi asgari ücretin 17 bin mi 18 bin mi olacağı konuşuluyor. Ev kirasını dar gelirli nasıl ödeyecek. Depremde ölenler zaten çoğunlukla dar gelirli” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem