İstanbul'da da hissedildi! Yalova'da deprem

AFAD Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıklanırken; deprem yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Geçmiş olsun. İlimizde de hissedilen depremle ilgili 112'ye gelen bir ihbar mevcut değildir Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"2019'DAKİ DEPREM AKTİVİTESİNİ HATIRLATTI"

Jeofizik Mühendis, Deprem Bilimci, Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Karabulut, depreme ilişkin ilk değerlendirmesini kamuoyu ile paylaştı.

Karabulut, "4.1 Büyüklüğündeki deprem öncesinde dün meydana gelen 1.7 büyüklüğündeki deprem bana, Silivri açıklarından 24-26 Eylül 2019 tarihlerinde meydana gelen deprem aktivitesini hatırlattı!

16.12.2023 depremi KAF’ın Çınarcık segmenti hemen kuzeyinde ve bu gece meydana gelen deprem ise altında güneyinde meydana gelmiştir. Ayrıca verilen deprem merkez üstü ise KAF’ın kuzey yolunun Çınarcık segmentine çok yakındır!

Bu durum acaba sağ yönlü doğrultu atım mekaznimasına sahip bu segmentte öncü küçük kırıklar mı?

Ya da bu segmenti dik kesen küçük talih faylar mıdır?

Ya da 24-26 Eylül 2019 Depremleri gibi birkaç gün içinde yine 6.0 büyüklüğüne yakın bir deprem mi meydana gelecek?

Bunun için mevcut aktiviteyi izlemek dışında bir seçenek yok" ifadelerini kullandı.