TKP tarafından Defne'de kurulan su arıtma cihazları Enerjisa tarafından kesildi

Türkiye Komünist Partisi'nin deprem sonrası Hatay'ın Defne ilçesinde kurduğu su arıtma cihazları Enerjisa tarafından kesildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Hatay'ın Defne ilçesinde yaşanan su sorununu önlemek için kurduğu 'su arıtma cihazları' Enerjisa yetkilileri tarafından kesildi.

YERLEŞİM YERLERİNDEKİ ELEKTRİKLERİ DE KESTİLER

Özellikle deprem yaşayan bölgelerdeki su sorununu, halkın büyük problemi hale gelmişti. TKP'nin su arıtma cihazlarını kesen Enerjisa, civar bölgedeki konteynerda yaşayan insanların da elektriklerini kesip, trafo panellerini kilitlediler. Enerjisa yetkilileri, halkın tepkisi sonrası "Bunu açarsanız ya da buraya elektrik bağlarsanız cezası var" diyerek tehditte bulundu.

"HALKI SUSUZ, ELEKTRİKSİZ BIRAKTILAR"

Yaşanan olaya ilişkin TKP Defne Belediye Başkan adayı Hizam Hasırcı şu paylaşımda bulundu:

"Türkiye Komünist Partisi'nin mahallelere kurduğu su arıtma cihazlarından biri olan Çekmece Mahallesi, Kamil Yasin Yolcu parkındaki arıtma cihazının elektriği bugün Enerjisa görevlileri tarafından kesildi. Depremin üzerinden on ay geçmesine rağmen halka içme suyu veremeyenler, bugün halkın içme suyunun elektriğini kesip susuz bırakma yönünde her türlü adım atıyorlar. Ayrıca arıtma cihazının etrafında çadırlarda ve konteynırlarda kalan insanların da elektrikleri kesilerek trafo paneli kilitlendi. Sonrasında da halka "bunu açarsanız ya da buraya elektrik bağlarsanız cezası var" diyerek tehditte bulunuldu. Eğer elektrik geri baglanmazsa yarın Enerjisa önünde hep birlikte basın açıklaması yapacağız."

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