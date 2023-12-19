10 yılda en az 364 tekstil işçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), 2013-2023 Tekstil İş Kolu Cinayetleri Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre 2013 yılında 37 işçi, 2014 yılında 35 işçi, 2015 yılında 12 işçi, 2016 yılında 44 işçi, 2017 yılında 27 işçi, 2018 yılında 28 işçi, 2019 yılında 35 işçi, 2020 yılında 54 işçi, 2021 yılında 33 işçi, 2022 yılında 32 işçi ve 2023 yılının ilk on bir ayında 27 işçi olmak üzere; 2013 yılından bugüne “en az” 364 tekstil işçisi “iş cinayetleri”nde hayatını kaybetti.

İSİG işçilerin ölüm nedenlerini ise şöyle sıraladı:

Trafik, servis kazası nedeniyle 86 işçi; patlama, yanma nedeniyle 55 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 48 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 38 işçi; Covid-19 nedeniyle 31 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 16 işçi; silikozis nedeniyle 15 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 15 işçi; şiddet nedeniyle 14 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 10 işçi; intihar nedeniyle 9 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 8 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 7 işçi; diğer nedenlerden dolayı 12 işçi hayatını kaybetti.

Araştırmaya göre bazı önemli veriler ise şöyle:

Tekstil işkolunda iş cinayetlerinin cinsiyetlere göre dağılımı şöyle: 81 kadın ve 283 erkek işçi hayatını kaybetti.

Tekstil işkolunda iş cinayetlerinde ölenlerin 9’u (yüzde 2,47) sendikalı işçi, 355’i ise (yüzde 97,53) sendikasız.

Tekstil işkolunda göçmen işçi ölüm oranı yüzde 13,5 ile tüm işkolları baz alındığında Türkiye ortalamasının 2-3 katı.