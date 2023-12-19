Maraş Katliamı'nın 45. yılı I Özgür Özel: Unutmadık, unutturmayacağız!

Türkiye tarihinin en büyük katliamlarından biri olan Maraş katliamı üzerinden 45 yıl geçti.

19 Aralık ile 26 Aralık 1978'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen Aleviler'e, Kürtler'e ve solculara yönelik gerçekleştirilen katliamda 111 kişi hayatını kaybetti.

Maraş'ta katliam zamanı dükkan duvarlarına 'Üç hilaller çizildi' ve 'Allah için savaşa' yazıldı.

İşkence boyutu için anlatılana göre, ana karnındaki bebekler bile insanlık dışı saldırıların hedefindeydi.

ÖZGÜR ÖZEL: UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Maraş Katliamı ile ilgili X(eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaptı.

Özel şunları söyledi:

"Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan #MaraşKatliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız. Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum."

Acıları hafızalarda tazeliğini koruyan #MaraşKatliamı'nı unutmadık, unutturmayacağız.



Katliamın yıldönümünde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/qrFavO1bhi — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 19, 2023

Kaynak: Gerçek Gündem