İstanbul'da sağanak yağış: Bahçelievler'de metro istasyonunu su bastı

İstanbul'da sağanak yağış etkisini gösteriyor. Yağış nedeniyle Bahçelievler Yenibosna metro istasyonunu su bastı.

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İstanbul'da sağanak yağış: Bahçelievler'de metro istasyonunu su bastı

İstanbul Bahçelievler'de M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nın Yenibosna istasyonunda, yağışın etkisiyle tavandan sular akmaya başladı.

İstasyonun içinde su birikintisi oluşurken, görevliler suyu tahliye etti. İstasyona kaygan zemin yazılı uyarı tabelaları yerleştirilirken, bazı yerler de paravanla kapatıldı.

Yolcular kaygan zeminde yürümekte güçlük çekerken, görevlilerin suyu tahliye etme çalışması devam ediyor.

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Kaynak: AA

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