İstanbul'da Kapalı Durak Sayısı Yüzde 45 Arttı

İETT, İstanbul genelindeki kapalı durak sayısını yüzde 45 artırarak 7.212’ye çıkardı. 2019’da 4 bin 969 olan kapalı durak sayısı, yolcuların hava koşullarından korunması amacıyla artırıldı. 2010-2019 döneminde yüzde 12 artış sağlanırken, son yıllarda bu oran hızlandı. İETT’nin hedefi, kent merkezindeki tüm durakları kapalı ve akıllı duraklarla yenilemek.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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İstanbul'da Kapalı Durak Sayısı Yüzde 45 Arttı

Dünyanın en büyük ikinci toplu ulaşım kurumu olan İETT, İstanbulluların duraklardaki konforunu artırabilmek amacıyla kent genelindeki kapalı durak sayısını yüzde 45 oranında artırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bağlı kuruluşu İETT Genel Müdürlüğü, otobüs ve metrobüs filosu ve garajları için yatırımlarını hızla artırırken, hem çevre sağlığı hem de ulaşımın her aşamasındaki konforu artırabilmek için de çalışmalarını hızla sürdürüyor.

İstanbul'da Kapalı Durak Sayısı Yüzde 45 Arttı - Resim : 1

Bu kapsamda, özellikle yağışlı dönemler ve sıcak yaz günlerinde yolcuların duraklarda iklim şartlarından minimum düzeyde etkilenmeleri için kapalı durak sayısını hızla artırıyor. Yapılan çalışmalar ile 2019 yılında 4 bin 969 olan kapalı durak sayısı yüzde 45 oranında artırılarak 7 bin 212 adede ulaştırıldı.

Böylece, İstanbulluların toplu ulaşım konforu, otobüs dışında da artırılmış oldu. Kapalı durak sayısı 2010-2019 döneminde ise yüzde 12 oranında artırılmıştı. İETT’nin hedefi, kent merkezindeki tüm durakları kapalı ve akıllı duraklarla yenilemek.

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