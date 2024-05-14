Cip yayaların arasına daldı: 5 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de kontrolden çıkan bir cip yayaların arasına daldı. Çarpma sonrası 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Cip yayaların arasına daldı: 5 yaralı

İstanbul Küçükçekmece’de, kontrolden çıkan cipin kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Tevfikbey Mahallesi Merkez Caddesi'nde bir cip, henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis, sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Kaynak: AA

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