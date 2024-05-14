İstanbul Eczacılar Odası uyardı: "Halk sağlığı tehdit altında"

Türkiye'de bilimsel eczacılığın 185. yıl dönümü dolayısıyla, İstanbul Eczacı Odası tarafından Kadıköy İskele Meydanı'nda basın açıklaması yapıldı. Meydanda toplanan İstanbul Eczacı Odası üyeleri, "Fakülte enflasyonunu ENAG bile hesaplayamıyor", "Dört duvardan fakülte olmaz", "Fakülte açmak siyasi ranttır" dövizleri açarak, eczacılık fakültesinin çokluğuna ve işsiz eczacılara dikkati çekti.

"HALK SAĞLIĞI TEHDİT ALTINDADIR"

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"1956 yılından beri var olan örgütlü yapımızla biz eczacılar, ülkemizin her ili, mahallesi ve köyünde hem mesleğimizin hem de halk sağlığının yararına hizmet veriyoruz. Bizler halkımızın eczacılarıyız. Pandemi gibi, deprem gibi olağanüstü dönemlerde biz eczacılar, halkımızın hep yanında olduk. Tarihe not düşelim, biz eczacılık hizmetini iyi yapıyoruz ve sadece eczacılık yapmak istiyoruz. Bugün burada iktidarı da muhalefeti de uyarıyoruz. Halk sağlığı tehdit altındadır çünkü bugün Türkiye'de bilim insanı yetiştirmek yerine apartmandan bozma üniversiteler açarak yeni mezun işsizler ordusu yaratılmaktadır."

"9 BİN 500 ECZACI İŞSİZ"

Sağlık Bakanlığı'nın Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Raporu'na göre olması gerekenden 9 bin 500 fazla eczacı olduğunu kaydeden Özcan, şöyle devam etti:

"Türk Eczacıları Birliği kayıtlarına göre de Türkiye'de bugün 9 bin 500 eczacı işsizdir ve buna önümüzdeki dönem, önümüzdeki ay mezun olacak 4 bin 500 eczacı dahil değildir. 20 yıl önce 8 olan eczacılık fakültesi bugün 62'dir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre, eğitim ve sağlık temel insan hakları olarak tanımlanmış ve devlet tarafından karşılanmak zorundadır. Buna rağmen bugün ülkemizde eğitim ve sağlık maalesef ticaretin konusu olmuştur. Eğitim ve sağlık ciddi bir iştir. Bir ülkenin geleceğidir. Ancak halkımızın sağlığı ve gençlerimizin geleceği maalesef ekonomiye, siyasete, ranta kurban gitmektedir. Artık bu aymazlıktan acilen vazgeçilmelidir."

"ECZACILIK FAKÜLTESİ AÇILMASINA SON VERİLMELİ"

Sağlık Bakanlığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na seslenen Özcan, "Sağlıklı bir eczacılık eğitimi için artık eczacılık fakültesi açılmasına son verilmelidir. Eczacılık fakültesi kontenjanları yüzde 50 oranında düşürülmelidir. YKS sıralama barajı 60 bine çekilmelidir. Mevcut ve öğrenci alımına başlamamış eczacılık fakülteleri AR-GE merkezlerine veya akademisyen yetiştiren kurumlara dönüştürülmelidir. Yeni mezun eczacılarımız için kamuda kadro açılmalı, ilaç sanayinde eczacı kadrosu getirilmeli ve eczacılıkta uzmanlık alanları genişletilmelidir." diye konuştu.

"TALEPLERİMİZE MECLİSTE SAHİP ÇIKIN"

Özcan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki eczacı vekillere de şöyle seslendi:

"Sağlık zincirinin vazgeçilmez halkası olan mesleğimiz, genç meslektaşlarımız fakülte enflasyonu nedeniyle gelecek endişesi içindeler. Eğitim politikası bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Mesleğimizin ve genç meslektaşlarımızın geleceği için taleplerimize mecliste sahip çıkın. Bu plansızlık ve kaos biliyoruz ki sadece bizim mesleğimizin sorunu da değil. Tıp, diş hekimliği ve hukuk başta olmak üzere tüm mesleklerde de benzer sorunlar yaşanıyor. Bu vesileyle ilgili tüm meslek örgütlerini de bu liyakatsizliğe, bu plansızlığa fakülte enflasyonuna karşı ses yükseltmeye ve hep birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Bizler sonuç alınıncaya dek her türlü demokratik eylemi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

Kaynak: ANKA