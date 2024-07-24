İSKİ'den İstanbullulara Su Tasarrufu Çağrısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ‘Damlaya Damlaya Gelecek Olur’ sloganıyla Su Protokolü Kampanyası başlattı. Kampanya ile İstanbulluları su tasarrufuna davet eden İSKİ, bu konuda toplumsal bilinç oluşturarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İstanbul bırakmayı hedefliyor. İstanbulluları Su Protokolü’ne katılmaya davet eden İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, “Protokole katılalım, tasarruf taahhütlerinde bulunarak suyumuzu hep birlikte koruyalım” dedi.

İstanbul’da artan nüfus ve yaz mevsimine bağlı kuraklıkla beraber barajlardaki su doluluk oranı her geçen gün düşüyor. Geçen yıl İstanbul’da günlük su tüketim rekoru 27 Temmuz tarihinde 3 milyon 568 bin metreküp ile kırılırken bu yılın rekoru erken geldi. Bu yıl 14 Haziran’da 3 milyon 817 bin metreküp ile günlük su tüketim rekoru kırıldı. İSKİ gerekli önlemleri alsa da su tüketimi her geçen yıl artıyor. Bu kapsamda İSKİ, tüm İstanbullulara suyun sınırlı bir kaynak olduğunu hatırlatarak tasarrufa davet ediyor.

SU PROTOKOLÜ NEDİR?

İSKİ, Su Protokolü Kampanyası ile su tasarrufu konusunda toplumsal bilinç oluşturarak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir İstanbul bırakmayı hedefliyor. Her bireyin küçük adımlarla büyük değişimlere katkıda bulunabileceği bu kampanya, İstanbul’un su kaynaklarının korunmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

“SU PROTOKOLÜNE KATILIN, SU AYAK İZİNİZİ HESAPLAYIN VE TASARRUF TAAHHÜDÜNDE BULUNUN”

İstanbullular, Su Protokolü’ne katılmak için https://iski.istanbul/ adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden Su Ayak İzini hesaplayarak gönüllülük esasına dayanan tasarruf taahhütlerinde bulunuyor. Su Ayak İzi hesaplama aracı sayesinde, hanede yaşayan kişi sayısı, haftalık yeme içme alışkanlıkları ve aylık kıyafet ile elektronik ürün harcamaları gibi su kullanımını etkileyen faktörler belirleniyor. Hesaplamanın ardından, kişisel temizlik esnasında musluğu açık bırakmamak, bulaşıkları elde değil makinede yıkamak, çamaşır makinesini tam kapasite ile çalıştırmak gibi tasarrufta etkili olabilecek taahhütler işaretlenerek Su Protokolü’ne katılım sağlanıyor.

"SUYUMUZU BİRLİKTE KORUYALIM”

İstanbullular taahhütlerini sunduktan sonra İSKİ tarafından verilen teşekkür sertifikasını sosyal medya hesaplarından paylaşarak toplumsal farkındalığın artırılmasına ve kampanyanın duyurulmasına destek olabiliyor.

“TÜKETİM REKORU KIRIYORUZ”

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, su tasarrufunun önemine dikkat çekerek tüm İstanbulluları Su Protokolü’ne katılmaya davet etti. Başa, “Geçmiş yıllara göre gündüz su tüketimi oranları arttı. Bu yaz rekor üstüne rekor kırıyoruz. Normalde günlük su tüketimi 3 milyon metreküp seviyelerindeyken, bu yıl maalesef son sıcaklarla, 3 milyon 600 bin metreküpün üzerine çıktı. Bu sürdürülebilir bir durum değil. İstanbullulara, hayata geçirdiğimiz Su Protokolü Kampanyası ile çağrıda bulunuyoruz. Protokole katılalım, tasarruf taahhütlerinde bulunarak suyumuzu hep birlikte koruyalım” dedi.

“DİJİTAL FATURA İLE DOĞAYI KORUMAK MÜMKÜN”

İSKİ Su Protokolü kampanyasının yanı sıra dijital faturanın önemine de dikkat çekiyor. Dijital fatura ile hem kâğıt tüketimini azaltarak doğayı korumak hem de fatura işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmak mümkün. 602 bin 540’a ulaşan dijital fatura abone sayısı her geçen gün artıyor. Dijital faturada abone sayısının yıl sonuna kadar 1 milyona ulaşması bekleniyor.

Kaynak: ANKA