Sıcak Havadan Bunalan İstanbullular Denize Koştu: 'Nefes Alamıyoruz'

İstanbul'u adeta bir fırına çeviren sıcak hava dalgası, nefesleri kesiyor. Nem oranındaki artış nedeniyle hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bile aşıyor. Havadan bunalan İstanbullular serinlemek için çareyi denize girmekte buldu.

Sıcak Havadan Bunalan İstanbullular Denize Koştu: 'Nefes Alamıyoruz'

İstanbul'da son zamanlarda artan nem ve sıcak hava, şehir sakinlerini bunaltıyor. Hava sıcaklığının 34-37 derece arasında seyrettiği ve nemin de yüksek olması nedeniyle hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkıyor.

Bunaltıcı havadan bunalan İstanbullular serinlemek için çareyi denize girmekte buldu.

Sıcak Havadan Bunalan İstanbullular Denize Koştu: 'Nefes Alamıyoruz' - Resim : 1

Hafta sonu da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, İstanbul'un sahil şeridini doldurdu. Özellikle Üsküdar, Caddebostan, Kartal, Büyükçekmece, Sarayburnu, Karaköy ve Beşiktaş sahillerinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, serinlemek için denize giriyor, güneşten korunmak için şemsiyelerin altına sığınıyor veya ağaçların gölgesinde dinlendi.

Kaynak: AA

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