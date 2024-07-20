İstanbul'da Gürültü Kavgası: 4 Kişi, Anne ve Oğlunu Hastanelik Etti

İstanbul Kağıthane'de taşınma sırasında çıkan gürültü, bir ailenin hayatını kararttı. 4 kişinin yaptığı gürültüye itiraz eden anne ve oğlu, darp edilerek hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Gürültü Kavgası: 4 Kişi, Anne ve Oğlunu Hastanelik Etti

Edinilen bilgilere göre, 4 kişi dün akşam saat 22.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir binaya taşınmaya başladı. Taşınma sırasında çıkan gürültüden rahatsız olan 29 yaşındaki Durmuş Köseoğlu, durumu uyarmak için yanlarına gitti.

Durum kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 kişi, Köseoğlu'na saldırmaya başladı. Bu sırada kavganın sesini duyan ve oğlunun darp edildiğini gören 60 yaşındaki Nermin Köseoğlu da olayı ayırmaya çalıştı. Fakat saldırganlar anne Köseoğlu'nu da darbetmeye başladı.

Çevredekilerin müdahalesiyle anne ve oğul saldırganların elinden kurtarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Durmuş Köseoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi ve anne Köseoğlu'nu polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Her iki taraftan da ifade alındıktan sonra şüpheliler serbest bırakıldı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, 4 kişinin taşınırken aşırı gürültü yaptığı ve Köseoğlu'nun uyarmak istediği sırada şiddete başvurdukları belirtildi.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
'İBB Çocuk' Yaz Okulu Başlıyor 'İBB Çocuk' Yaz Okulu Başlıyor
Sıcak Havadan Bunalan İstanbullular Denize Koştu: 'Nefes Alamıyoruz' Sıcak Havadan Bunalan İstanbullular Denize Koştu: 'Nefes Alamıyoruz'
Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak Çukur Dizisinin Efsanesi Geri Döndü! ATV'deki O Dizide Yer Alacak
Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul'da Dev AVM İflas Etti İstanbul'da Dev AVM İflas Etti
Tarihi Seçim Sonrası Kritik Anket! CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne? CHP ve AKP'nin Oylarında Son Durum Ne?
Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha Akaryakıt Fiyatlarına Bir Zam Daha
Dikkatsizliği Canından Etti! İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları İşte ATSO Başkanı Ali Bahar'ın Ölümünün Ayrıntıları
Bu İddia Çok Konuşulacak! TOGG Dünya Devi Şirkete mi Satılıyor? TOGG Dünya Devi Şirkete mi Satılıyor?