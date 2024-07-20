İstanbul'da Gürültü Kavgası: 4 Kişi, Anne ve Oğlunu Hastanelik Etti

Edinilen bilgilere göre, 4 kişi dün akşam saat 22.30 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir binaya taşınmaya başladı. Taşınma sırasında çıkan gürültüden rahatsız olan 29 yaşındaki Durmuş Köseoğlu, durumu uyarmak için yanlarına gitti.

Durum kısa sürede kavgaya dönüştü. 4 kişi, Köseoğlu'na saldırmaya başladı. Bu sırada kavganın sesini duyan ve oğlunun darp edildiğini gören 60 yaşındaki Nermin Köseoğlu da olayı ayırmaya çalıştı. Fakat saldırganlar anne Köseoğlu'nu da darbetmeye başladı.

Çevredekilerin müdahalesiyle anne ve oğul saldırganların elinden kurtarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Durmuş Köseoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi ve anne Köseoğlu'nu polis merkezine götürerek ifadelerini aldı. Her iki taraftan da ifade alındıktan sonra şüpheliler serbest bırakıldı.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, 4 kişinin taşınırken aşırı gürültü yaptığı ve Köseoğlu'nun uyarmak istediği sırada şiddete başvurdukları belirtildi.

Kaynak: DHA