'İBB Çocuk' Yaz Okulu Başlıyor

İBB Çocuk tarafından 7-11 yaş arası çocuklar için hazırlanan yaz okulu başlıyor. 29 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz okulu etkinlikler 15 gün sürecek. Hafta içi her gün 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yaz okulu 16 Ağustos Cuma günü sona erecek.

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'İBB Çocuk' Yaz Okulu Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çocuk tarafından 7-11 yaş arası çocuklar için hazırlanan yaz okulu, 29 Temmuz Pazartesi günü başlıyor. 15 gün sürecek etkinlikler, 16 Ağustos Cuma günü sona erecek. Hafta içi her gün 09.30-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek yaz okulu için başvurular başladı. Başvurular, bu hizmeti verecek 30 Yuvamız İstanbul merkezlerinden yapılabilecek.

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki İBB Çocuk; 7-11 yaş arası çocuklar için yaz okulu açıyor. 29 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yaz okulu, 15 gün sürecek ve 16 Ağustos Cuma günü sona erecek. 30 Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezinde düzenlenecek etkinlikler, çocukların yaz tatillerini en verimli ve eğlenceli şekilde geçirmeleri için tasarlandı. Her gün farklı ve heyecan verici aktivitelerle dolu programlarda, çocuklar hem eğlenecek hem de yeni beceriler kazanacak.

Bu süreçte çocuklar; sanatsal faaliyetlerden spor etkinliklerine, doğa keşif gezilerinden eğitici oyunlara kadar birçok farklı etkinlikte yer alacak. Böylece, sosyal becerilerini geliştirecek, yeni arkadaşlıklar kuracak ve unutulmaz anılar biriktirecekler. Başvurular ise 8 Temmuz’da başlayan İBB Çocuk Yaz Okulu başvuruları, 25 Temmuz 2024 tarihinde sona erecek.



Kaynak: ANKA

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