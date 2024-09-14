Haluk Levent'ten Beylikdüzü'nde Halk Konseri

Haluk Levent, İstanbul Beylikdüzü'nde 12. yıl kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

Haluk Levent'ten Beylikdüzü'nde Halk Konseri

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Marmara Park AVM'nin 12. yılı kutlamaları kapsamında halk konseri verdi.

AVM'nin çatı katındaki etkinlik alanında hayranlarıyla bir araya gelen Levent, konsere "Kaçış" şarkısıyla başladı.

Levent'in 9 kişilik orkestrayla verdiği konser yoğun ilgi gördü.

Şarkıcı, "Zifiri", "Deliler", "Deniz Üstü Köpürür", "Estarabim", "Yollarda Bulurum Seni", "Akdeniz Akşamları", "Anlasana" ve "Zor Aşk"ın aralarında bulunduğu pek çok sevilen şarkısını seslendirdi.

"İzmir Marşı" ile konserini tamamlayan Levent'e dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de danslarıyla eşlik etti.

Kaynak: AA

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