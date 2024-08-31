Fransız Turist, Esenyurt'ta Ölü Bulundu

Fransız uyruklu turist, Esenyurt'ta kaldığı otel odasında ölü bulundu.

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Fransız Turist, Esenyurt'ta Ölü Bulundu

Esenyurt'ta Fransız uyruklu turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Gökevler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir otelde kalan David Moser (49), havalimanına gitmek için dün sabah saatlerinde taksi çağırdı.

Gelen taksi şoförü turiste ulaşamayınca durumu otel çalışanlarına bildirdi.

Odasını kontrol eden otel çalışanları, Moser'in hareketsiz olduğunu görünce sağlık ve polis ekibi çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Moser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Moser'in cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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