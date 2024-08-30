Tarihi Mekanlara 'Zafer Bayramı' Işıklandırması

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki tarihi mekanlar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, ışıklandırıldı.

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İstanbul'da bazı tarihi mekanlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle ışıklandırıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da Galata Kulesi, Beşiktaş Deniz Müzesi ve Dolmabahçe yemin kapısına ışık boyama tekniğiyle Türk Bayrağı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı logosu yansıtıldı.

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Kaynak: DHA

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