E5 Karayolu'nu Kullanacaklar Dikkat! Yoldan Çıkan Tır Trafiği Kilitledi

E-5 karayolu Avcılar Denizköşkler mevkiinde yağış nedeniyle kontrolden çıkıp kayan tır bariyerlere çarptı. E-5 Küçükçekmece istikametinde trafik dururken ulaşım yan yolda tek şeritten sağlandı.

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E5 Karayolu'nu Kullanacaklar Dikkat! Yoldan Çıkan Tır Trafiği Kilitledi

Saat 13.30 sıralarında Avcılar’da 01 AKK 815 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çaptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tır yaklaşık 100 metre kaydıktan sonra durabildi. Kaza sonrası E5 Karayolu Küçükçekmece istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemi alırken, araç sürücülerini yan yola yönlendirdi. Bölgede kaza sonrası trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin tırı kurtarma çalışmaları devam ederken, kaza nedeniyle makaslayarak yolda kalan tır ve bölgede oluşan trafik havadan görüntülendi.

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Kaynak: İHA

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İstanbul Trafik kazası Avcılar
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