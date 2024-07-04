Sakarya'da Facia Gibi Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

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Sakarya'da Facia Gibi Zincirleme Kaza: Ölü ve Yaralılar Var

Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolu Bilecik istikameti Devebağırtan mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, bir tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın altına girerken, arkadaki diğer araçlar da durmaya çalışırken birbirlerine çarptı. Kazada bir diğer tır da kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve beton blokları yıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve karayolları ekibi sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 6 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekipler, yolu trafiğe açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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