Elektrik Zammı, Şebeke Suyu Tarifesini de Etkiledi

Yozgat Belediye Meclisi'nde, elektriğe yapılan zammın ardından şebeke suyuna da zam kararı alındı. Belediye Başkanı Kazım Arslan, elektrik zammının getirdiği mali yükün ardından su fiyatlarının da yükseltilmesinin zorunlu hale geldiğini belirtti.

Elektrik Zammı, Şebeke Suyu Tarifesini de Etkiledi

Yozgat Belediye Meclisi'nde, 0-10 ton arası bir ton suyun 6 lira olan bedeli 12 liraya çıkarılırken, artan tüketime bağlı olarak ton fiyatının da yükseltilmesi kararlaştırıldı. Belediye Başkanı Arslan, elektrik zammının getirdiği mali yükün ardından su fiyatlarının da artırılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

Yozgat Belediye Meclisi’nde, şebeke suyuna zam yapılmasına karşı çıkan MHP ve AKP’li üyeler, elektrik zammının ardından su fiyatında artış yapılmasına ‘evet’ dedi.

Yozgat Belediye Meclisi toplantısında konuşan Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, şunları söyledi:

SU İÇİN SON FİYAT 12 TL

“Bu ay elektriğe fahiş bir zam geldiği için dün grup başkanlarımızla, il başkanlarımızla konuyu bir daha değerlendirdik, konuyu arkadaşlarımızın bilgisine sunduk. Aslında gündemden çıkmıştı, geçen ay itibarıyla. MHP ve AK Parti grubundaki arkadaşlarımız zammı uygun görmemişti. Ama tekrarında böyle bir zam gelince elektrikle ilgili, bizim külfetimiz daha da arttı. Dolayısıyla yeniden bir değerlendirme yapma ihtiyacı hasıl oldu. Biz de bunu dün grup başkanlarımızla paylaştık, il başkanlarımızla paylaştık. Sağ olsunlar onlar da bizim bu yeni talebimizi, endişelerimizi yerinde buldular. Biliyorsunuz geçen ay bizim belediye olarak talebimiz suyun son ücretinin 18 lira olmasıydı. Ama komisyon üyesi arkadaşlarımızla 15 lira gibi bir rakamı uygun bulmuşlardı. Dün de yaptığımız görüşmelerden, sunumlardan sonra, arkadaşlarımız da bize sunum yaptı mali işler müdürümüz. Suyun son fiyatının 12 lira olarak güncellenmesini gruplar olarak uygun bulduk. Dolayısıyla eğer sizlerin de ilave edeceği bir şey yoksa gruplar zaten bu konuda bilgisi var. Ben çok da fazla tartışmadan oylamak istiyoruz bu konuyu. Takdir sizin.”

Ardından yapılan oylama ile teklif edilen zam uygun bulundu. Buna göre, 0-10 ton arası bir ton su bedeli 6 liradan 12 liraya, 11-20 ton arası kullanımlarda bir ton su bedeli 9 liradan 20 liraya, 20 ton ve üzeri su tüketiminde ise bir ton su bedeli 12 liradan 35 liraya yükseltildi.

Kaynak: ANKA

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