Büyükada Rum Yetimhanesi'ne Oslo Derneği'nden ziyaret

Okul binası için restorasyon hazırlığının başladığı Büyükada Rum Yetimhanesi'ni Oslo Derneği ziyaret etti.

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Büyükada Rum Yetimhanesi'ne Oslo Derneği'nden ziyaret

Büyükada Rum Yetimhanesi, yeniden restore edilmeyi bekliyor.

 Yetimhanenin okul binasına restorasyon izni çıkarken proje hazırlıkları da sürüyor. Restorasyon için ihale süreci başlatılırken uluslararası camianın da tarihi yetimhaneye ilgisi sürüyor. 

Oslo Derneği, dün Rum Yetimhanesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Yetimhane restorasyon projesinin proje koordinatörü tarafından karşılanan heyet, Yetimhaneyi gezdi ve bilgi aldı. Mimar Damla Acar ve ICOMOS Türkiye Temsilcisi Burçin Altınsay da yakında tamamlanması beklenen ihale ve restorasyon hakkında bilgi verdi. 

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