Beylikdüzü'nde Yarıyıl Şenlikleri: Çocuklar eğlenerek öğrendi

Beylikdüzü Belediyesi’nin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısını tamamlayan öğrenciler için hazırladığı Yarıyıl Şenliği dopdolu etkinliklerle devam ediyor.

5 ayrı merkezde devam eden şenliklerde sinema ve tiyatrodan atölye çalışmalarına tüm etkinlikler ücretsiz olarak sunuluyor.

Şenliğe karneleriyle gelen öğrencilere kitap da hediye ediliyor. 5 Şubat’a kadar devam edecek etkinliklerde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

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