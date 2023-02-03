Zühtü Arslan'ın AYM başkanlığı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Zühtü Arslan'ın seçilmesi kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Son Güncelleme:
Zühtü Arslan'ın AYM başkanlığı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresinin 13 Şubat'ta dolması nedeniyle AYM Genel Kurulu'nda yapılan seçimde 15 üyeden 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan Arslan, üçüncü kez AYM başkanı oldu.

Üçüncü kez AYM Başkanlığı'na seçilen Zühtü Arslan ile ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 2/2/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na Sayın Prof. Dr. Zühtü ARSLAN seçilmiştir" denildi.

Etiketler
Zühtü Arslan
Son Güncelleme:
Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor Şehriyeli pilav yaparken deneyin.. Pilavı lezzetlendiriyor
Norveç, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem iznini iptal etti Norveç, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem iznini iptal etti
Lokantacılar çorba lezzetli olsun diye içine mutlaka ekliyor.. Sizde deneyin Lokantacılar çorba lezzetli olsun diye içine mutlaka ekliyor.. Sizde deneyin
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ocak ayı raporunu açıkladı: 21 kadın katledildi, 25 kadının ölümü şüpheli bulundu Ocak ayı raporu açıklandı: 21 kadın katledildi, 25 kadının ölümü şüpheli bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın
Meteoroloji uzmanı günleri verip uyardı: Kar fırtınası Türkiye'nin peşini bırakmayacak! Meteoroloji uzmanı günleri verip uyardı: Kar fırtınası Türkiye'nin peşini bırakmayacak!
Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım
Aşk yaşıyorlar iddiası: Hadise Galatasaray maçına Icardi için gitmiş! Aşk yaşıyorlar iddiası: Hadise Galatasaray maçına Icardi için gitmiş!
Bilim insanı araştırmasını tamamladı: Dünyanın son yılı olan tarihi verdi Bilim insanı araştırmasını tamamladı: Dünyanın son yılı olan tarihi verdi