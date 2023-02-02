Norveç, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylem iznini iptal etti

İsveç ve Hollanda'da ağırı sağcılar tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlere tepki sürerken Norveç'te de benzer bir saldırı yapılacağı iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tepkilerinin ve Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırmasının ardından ülkenin eylem için verilen izni iptal edildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Norveç’te yarın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren bir eylem gerçekleştirileceğinin öğrenilmesi üzerine Norveç’in Ankara Büyükelçisi'ni bakanlığımıza çağırdık. Verdikleri izni iptal ettiler" ifadelerini kullandı.

OSLO POLİSİNDEN KAMU GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI

Oslo Polisi ise söz konusu eylemin kamu güvenliği gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.