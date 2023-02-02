Kuveyt'te yaklaşık 15 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kuveyt'te yaklaşık 15 milyon adet uyuşturucu hap ile 500 kilogramdan fazla uyuşturucu toz ele geçirildi.

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Kuveyt'te yaklaşık 15 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kuveyt İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülke tarihinin en büyük "uyuşturucu Lyrica kapsülü" operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonun bizzat İçişleri Bakanı Talal Halid el-Ahmed es-Sabah tarafından yönetildiği kaydedilen açıklamada, çalışmalar kapsamında yaklaşık 15 milyon adet Lyrica kapsülünün yanı sıra yarım tondan fazla Lyrica tozu ve birtakım ekipmanların ele geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, operasyon kapsamında 4 kişinin gözaltına alındığına işaret edildi.

Kaynak: AA

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Uyuşturucu
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