Zincir Marketlerde Satılıyor, Her Eve Giriyor... İki Ünlü Markanın Balları Sahte Çıktı!

Gıdada hile yapan firmalara her gün yenileri ekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıkladığı listeye 12 Kasım'da iki yeni firma eklendi. Zincir marketlerde de satılan firmalara ait ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi.

Zincir Marketlerde Satılıyor, Her Eve Giriyor... İki Ünlü Markanın Balları Sahte Çıktı!

Gıda sahtekarları listesi hemen hemen her gün yenileniyor. 11 Kasım tarihli listede İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin'deki firmalar yer almıştı. Söz konusu listede en dikkat çeken detay ise yine kıymada at ve eşek eti, dönerde dil, kaşar (tost) peynirinde bitkisel yağ tespit edilmesi oldu. Ayrıca koyun sütünden diye pazarlanan eritme peynirinde koyun sütü olmaması dikkat çekti.

İKİ ÜNLÜ MARKADA BAL HİLESİ

12 Kasım tarihinde yeni liste açıklandı. Söz konusu listede Ankara merkezli iki ünlü bal firması yer aldı. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

İşte 12 Kasım tarihli gıda sahtekarları listesi:

Zincir Marketlerde Satılıyor, Her Eve Giriyor... İki Ünlü Markanın Balları Sahte Çıktı! - Resim : 1

İfşa Listesinde Ortaya Çıktı! Et Dönerin İçine Bakın Ne Koymuşlarİfşa Listesinde Ortaya Çıktı! Et Dönerin İçine Bakın Ne KoymuşlarGündem
Gıda Skandalında Çığır Açıyoruz! Bakanlığın Listesinden Zebra Eti de ÇıktıGıda Skandalında Çığır Açıyoruz! Bakanlığın Listesinden Zebra Eti de ÇıktıGüncel

Etiketler
Tarım ve Orman Bakanlığı
Bu Kan Grubuna Dünyada Sadece 50 Kişi Sahip: Altın Kan Olarak Biliniyor Bu Kan Grubuna Dünyada Sadece 50 Kişi Sahip: Altın Kan Olarak Biliniyor
Narin Cinayetinde 3. Katil Zanlısı Kim? Yeni Bir İsim Ortaya Atıldı: Köyden Gönderildi, Telefonunu Değiştirdi... Narin Cinayetinde 3. Katil Zanlısı Kim?
Google Haritalar'da Kişisel Dönem Başlıyor: Sürücüler İçin Artık Rotadan İbaret Değil Google Haritalar'da Kişisel Dönem Başlıyor: Sürücüler İçin Artık Rotadan İbaret Değil
Giyim Yardımında Vurgun İddiası Giyim Yardımında Vurgun İddiası