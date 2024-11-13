Zincir Marketlerde Satılıyor, Her Eve Giriyor... İki Ünlü Markanın Balları Sahte Çıktı!

Gıda sahtekarları listesi hemen hemen her gün yenileniyor. 11 Kasım tarihli listede İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin'deki firmalar yer almıştı. Söz konusu listede en dikkat çeken detay ise yine kıymada at ve eşek eti, dönerde dil, kaşar (tost) peynirinde bitkisel yağ tespit edilmesi oldu. Ayrıca koyun sütünden diye pazarlanan eritme peynirinde koyun sütü olmaması dikkat çekti.

İKİ ÜNLÜ MARKADA BAL HİLESİ

12 Kasım tarihinde yeni liste açıklandı. Söz konusu listede Ankara merkezli iki ünlü bal firması yer aldı. Zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde satılan "Abalı" ve "Balpetek" markalı ballarda taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi.

İşte 12 Kasım tarihli gıda sahtekarları listesi: