İfşa Listesinde Ortaya Çıktı! Et Dönerin İçine Bakın Ne Koymuşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ekim ayının başından beri yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine hemen hemen her gün yeni firmalar ve ürünler ekleniyor. Yapılan testlerde son olarak pişmiş et dönerin içinde sakatat (dil) tespit edildi.

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İfşa Listesinde Ortaya Çıktı! Et Dönerin İçine Bakın Ne Koymuşlar

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor. Bakanlık "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listelerini yayınlamayı sürdürüyor.

İfşa Listesinde Ortaya Çıktı! Et Dönerin İçine Bakın Ne Koymuşlar - Resim : 1

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 721'den 733'e çıktı.

İfşa Listesinde Ortaya Çıktı! Et Dönerin İçine Bakın Ne Koymuşlar - Resim : 2

Börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu. Son yapılan testlerde, et döner içerisinde sakatat (dil) kullanımı tespit edildi.

İfşa Listesinde Ortaya Çıktı! Et Dönerin İçine Bakın Ne Koymuşlar - Resim : 3

İfşa Listesinde Ortaya Çıktı! Et Dönerin İçine Bakın Ne Koymuşlar - Resim : 4

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