Narin Cinayetinde 3. Katil Zanlısı Kim? Yeni Bir İsim Ortaya Atıldı: Köyden Gönderildi, Telefonunu Değiştirdi...

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşi cinayeti ülkeyi dehşete düşürdü. Cinayetin ilk duruşması sona ererken, sanıkların tutukluluğu devam ediyor. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, cinayetle ilgili yeni bir iddia ortaya atarak, olayda üçüncü bir ismin, Salim Güran’ın oğlu Devran’ın da rolü olabileceğini öne sürdü.

Salim Güran'ın 22 yaşındaki oğlu Devran'ı işaret eden Şimşek, "Düne kadar katilin Enes olduğunu düşünüyordum. Artık başka bir katil adayının olduğunu düşünüyorum. Devran Güran, tutuklu ve cezaevinde" dedi.

YENİ BİR TELEFON ALDI

Dava süreciyle ilgili ayrıntılar veren Şimşek, Devran Güran’ın olaydan sonra yeni bir telefon aldığını ve bu telefonun incelemeye tabi tutulması gerektiğini ifade etti.

Şimşek konuyla ilgili yaptığı açıklamada Enes’in kesinlikle uyumadığını düşündüğünü ve telefonun şarjının bittiğine de inanmadığını söyledi. Olay günü Devran Güran’ın jandarmaya verdiği ifadesinde köyde olmadığını Mardin’e gittiğini söylediğini belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

“Enes Güran evin orada olduğu kesin. Devran Güran 22 yaşında ve Enes’le çok samimiler. Devran Güran 15.00 sıralarında köyden ayrıldığını söylüyor. Barış ve Osman Güran’la davetiye gittim diyor. Devran’ın saat 15.00’te hızlıca babası tarafından Mardin’e gönderilmesi bana normal gelmiyor. Devran Güran şu anda cezaevinde. Devran Güran bu dosyada hiçbir zaman konuşulmadı. Dosyada bir gizli tanık var. O tanık Enes’le ilgili çok önemli iddialarda bulunuyor.”

"NEDEN YAPTIĞIMI BİLMİYORUM"

Şimşek ayrıca, cinayetle ilgili iddialarının ardından ailenin kendisine ulaşma çabalarının şüphelerini artırdığını söyledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Devran Güran'a neden yeni bir telefon aldığını sorması üzerine ise Devran, babasıyla iletişim kurmak için olduğunu söylemiş ancak eski hattını neden kullanmadığı sorusuna "neden yaptığımı bilmiyorum" şeklinde cevap vermiş.

Kaynak: Sabah