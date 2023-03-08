Yeni detaylar: 'Daha depremin enkazı kaldırılmadı, AKP'li isimler ihale kapma yarışında'

11 ilde 46 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği, doğrudan 11.5 milyon yurttaşın etkilendiği depremler sonrası hala yaralar sarılmaya çalışılırken, AKP'li isimlerin ihale kapma yarışına girdiği ortaya çıktı.

Halk TV'den Fırat Fıstık'ın haberine göre bir dönem AKP'den milletvekili aday adayı da olan Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci'ye dördüncü ve dokuzuncu günlerinde iki büyük ihale verildi; şirket son olarak da dün 1 milyar 500 milyon liralık 'iş kaptı.'

Mardin'deki içme suyu isale hattı ihalesi için 3 Mart'ta sözleşme imzalayan şirketin kasasına tam 1 milyar 500 milyon lira girecek. Şirket geçen ay sözleşmesi imzalanan iki işten de 563 milyon lira kazanmıştı. Üstelik sözleşme tutarları, usule aykırı şekilde yaklaşık maliyetin üzerindeydi.

ZİVER İNŞAAT HAKKINDA

Ziver İnşaat, kamudan aldığı büyük ihalelerle tanınıyor. Birkaç ay önce karayollarından 420 milyon liralık ihale alan şirketin son 10 yılda kamudan aldığı ihalelerin toplamı 7 milyar liranın üzerinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Malatya'da Tohma Köprüsü'nün hizmete açılış töreninde Ziver Holding Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Demirci'yi tebrik etmişti. Demirci, Erdoğan'a Rabia işaretiyle karşılık vermişti.