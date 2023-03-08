Murat Yetkin: İbret verici çark etmeler yakındır

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı bırakması sonrası iktidara yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarında ani bir heyecan yükselmesi yaşandığını belirtti.

"Akşener’in üç gün önce Masayı bırakması ekonomik kriz üzerine deprem felaketiyle hasar görmüş Cumhur İttifakına ilaç gibi gelmişti. Bu sevinci iktidar medyasındaki ani heyecan yükselmesinde görmek mümkündü" diyen Yetkinreport.com yazarı, ardından şunları kaydetti:

"Gazeteci Ferhat Boratav, yandaş ekranlarda, yine aynı merkezden ilham aldığı izlenimi veren aynı haber başlığını yorumlamaya çalışan somurtuk çehreleri Twitter mesajında iyi yakaladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın her şeye rağmen açık farkla kazanacağını anlatmaya çalışırken kendi söylediklerine inanmıyor izlenimi veriyorlardı.

Yıllardır iktidarın her yaptığını gözü kapalı alkışlayan, ya da 'Neme lazım' diyerek başka tarafa bakan meslektaşların bir kısmı şimdiden yavaş yavaş çark etmeye başladı bile; ibret verici çark etmeler yakındır. Bunu söylerken muhalefetin gönüllü sözcülüğüne soyunan meslektaşları da anmadan geçmeyelim.

Akşener’in 3 Mart çıkışı üzerine bütün eski defterleri saldırgan üslupla açma sırasına giren meslektaşlara en açık yanıtı veren de Kılıçdaroğlu oldu 7 Mart CHP meclis grubuna hitabında. Onların da 'dönüş sevinci' önceki sözleriyle tutarsız görünüyor, yapmacık duruyordu."

Yazının tamamı.