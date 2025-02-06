Yattara, Ekrem İmamoğlu'ndan İş İstedi: O Diyalog Gündem Oldu

Eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iş istedi. Yattara ile daha önceden tanışıklığı olan İmamoğlu, Trabzonspor yöneticisi olduğu dönemde Yattara’nın transferini gerçekleştirmişti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki riskli yapıların tespitine yönelik Hızlı Tarama Testi kapsamında yıkımı gerçekleştirilecek bir binanın programında konuştu.

Program sırasında, eski Trabzonsporlu futbolcu İbrahim Yattara'nın da etkinlikte yer aldığı görüldü. Gineli eski futbolcu Yattara, İmamoğlu’ndan “Belediyede çalışmak istiyorum” diyerek iş istedi.

TRANSFERİNİ YAPMIŞTI

İmamoğlu, Trabzonspor yöneticiliği döneminde Yattara’nın transferini gerçekleştiren isimlerden biriydi. Ayrıca, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde Yattara, İmamoğlu’nu ziyaret etmişti.
İmamoğlu, geçtiğimiz yıl katıldığı bir röportajda Yattara’dan söz ederek, “İstanbul'da yaşıyor. Bana olan aşkından bir de Beylikdüzü'nde yaşıyormuş yeni öğrendim. Beylikdüzü'ne yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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