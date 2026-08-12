Yalova'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Atlayarak Kurtuldu

Yalova’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16’nın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Hastaneye kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazanın meydana geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yalova'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan F-16'nın pilotu, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtuldu. Olayın ardından bölgede ekipler sevk edilirken, kazanın meydana geldiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

F-16 KAZA KIRIMA UĞRADI

Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda eğitim uçuşu yapan F-16, henüz belirlenemeyen nedenle kaza kırıma uğradı. Olay, Çiftlikköy ilçesindeki Taşköprü Beldesi yakınlarında bulunan 18. Ana Jet Üs Komutanlığı civarında saat 15.02 sıralarında meydana geldi. Uçağın alçaldığı sırada yaşanan kazanın ardından bölgeden siyah dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sırasında fırlatma sistemini kullanan pilot, uçaktan atlayarak sağ kurtuldu. Yaralı olarak Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yalova'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Atlayarak Kurtuldu - Resim : 1

VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu açıkladı. Vali Usta, olayın ardından kendisinin de bölgeye hareket ettiğini bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Yalova'da Askeri Eğitim Uçağı Düştü: Pilot Atlayarak Kurtuldu - Resim : 2

KAZA ANI KAMERADA

F-16'nın kaza kırıma uğradığı anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde uçağın alçaldığı ve kısa süre sonra bölgede yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay yerinde bilirkişi ekibinin çalışma yapmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: DHA-İHA

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