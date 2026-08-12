Meclis Başkanlığına Sunuldu, YENİ Parti Lideri Özgür Özel Hakkında Bir Fezleke Daha

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’in dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu. Dosyalar, incelenmek üzere Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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Meclis Başkanlığına Sunuldu, YENİ Parti Lideri Özgür Özel Hakkında Bir Fezleke Daha
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’e ilişkin dokunulmazlık dosyaları Meclis Başkanlığına sunuldu.

Meclis Başkanlığına Sunuldu, YENİ Parti Lideri Özgür Özel Hakkında Bir Fezleke Daha - Resim : 1

KOMİSYONA GÖNDERİLDİ

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığının “Gelen Kağıtlar” listesinde yayımlandı. Söz konusu dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi. Karma Komisyona Özel, Ağbaba ve Kadıgil’in dokunulmazlık dosyaları havale edildi.

Kaynak: AA

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YENİ Parti Özgür Özel Veli Ağbaba
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