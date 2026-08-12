Kurtulmuş’tan Dikkat Çeken Türkiye Modeli Mesajı: 'Fakültelerde Ders Olarak Okutulacaktır'

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"Milletin Terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin yansımasıdır. Bu çok önemli. Milletin verdiği desteğin siyasete yansıması olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de birçok kesim terörden illallah demiş vaziyette. İnsanlar memnun. 2 senedir kimsenin burnu kanamıyor. Yatırım ve turizm gelişiyor. Barış ve esenlik havasını toplum satın aldı"

Ortaya koyduğumuz Türkiye modeli tamamlandığında bütün dünyaya örnek olacak, fakültelerde ders olarak okutulacaktır"

(Çerçeve yasa) Milli egemenliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, ulus devlet, üniter yapımızı bozacak bir tek cümle yoktur

(Terörsüz Türkiye) Türkiye'de ilk sefer siyasi, fikri olarak bu kadar büyük bir ittifak ortamı oluşmuştur. Bunun kıymetini bilmek lazım"

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: AA