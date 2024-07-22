Wattpad'e Erişim Engeli Meclis'e Taşındı

Türkiye, geçtiğimiz hafta alınan kararla Wattpad'e erişim engeli getiren ilk ülke olmuştu. Wattpad platformuna erişim engelleme kararı Meclis gündemine taşındı. CHP'li Konuralp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

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Wattpad'e Erişim Engeli Meclis'e Taşındı

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na Wattpad platformuna yönelik erişim engelleme kararının gerekçelerini ve hukuki dayanaklarını sordu.

CHP Ankara Milletvekili ve ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Okan Konuralp, Wattpad platformuna yönelik erişim engelleme kararını TBMM gündemine getirdi. Konuralp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Konuralp, önergesinde; "5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında erişime engellenen Wattpad platformu, kullanıcıların yazı ve hikâyelerini paylaşabildiği, okuma ve yazma odaklı bir platformdur. Bu platformun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talebi üzerine Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişiminin engellenmesi, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğü ile Anayasa’nın 28. maddesinde yer alan basın hürriyeti ve bilgiye erişim hakkını ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Karar kamuoyu ve hukukçularla, talep ve karara itiraz üzerine dahi paylaşılmamıştır. Bu nedenle, alınan kararın gerekçelerinin ve dayanaklarının net bir şekilde açıklanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, hukukun üstünlüğü ve şeffaf yönetim ilkeleri açısından büyük önem arz etmektedir" dedi.

AYM'NİN KARARINI HATIRLATTI

Konuralp, Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne dair emsal kararlarına rağmen, Wattpad platformuna yönelik erişim engeli getirildiğini ifade etti. Konuralp, şu ifadelere yer verdi:

"5651 sayılı Kanunun 8/A maddesinin uygulanmasında Anayasa Mahkemesi’nin ifade özgürlüğüne dair emsal teşkil eden kararlarının dikkate alınıp alınmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Kaldı ki Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesinin öngörülebilir olmadığı gibi kamu makamlarının keyfi müdahalelerine karşı da herhangi bir güvence içermediğini yarı pilot nitelikli Artı Media Gmbh [GK], (B. No: 2019/40078, 14/9/2023) kararında da açıkça ortaya koymuştur. Bu bağlamda, engelleme kararının arkasındaki hukuki dayanaklar ve karar süreci hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla bu soruların Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yanıtlanması elzemdir"

WATTPAD'A ERİŞİM NEDEN ENGELLENDİ?

Okan Konuralp, Bakan Abdülkadir Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında Wattpad platformuna yönelik erişim engelleme kararı alınmıştır. Bu kararın gerekçesi olarak hangi somut olaylar ve gerekçeler gösterilmiştir?

- 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında alınan bu kararın yasal dayanağı hangi somut sebeplere dayanmaktadır? Bakanlık, Wattpad platformundaki hangi içeriklerin 'milli güvenlik ve kamu düzenini korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması' için gerekli olduğunu belirtmiştir?

- Bu bağlamda Bakanlık tarafından hukuka aykırı olduğu iddia edilen içeriklerden ziyade neden 75 farklı dilde milyonlarca içerik barındıran Wattpad platformunun tamamına erişim engellenmiştir?

- Wattpad platformunun engellenmesiyle birlikte vatandaşların bilgi edinme ve ifade özgürlüğü hakkının ağır bir şekilde ihlal edildiği düşünülmekte midir? Bu konuda herhangi bir değerlendirme yapılmış mıdır?

- Anayasa Mahkemesi'nin daha önce ifade özgürlüğü lehine vermiş olduğu kararlara rağmen Wattpad platformunun erişime engellenmesinde bu kararlar dikkate alınmış mıdır?"

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Erişim Engeli Abdulkadir Uraloğlu
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