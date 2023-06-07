Vize sorunu büyüyor: Bulgaristan yeni şartlar getirdi

Ekonomim'de yer alan habere göre Schengen ile başlayan iş dünyasının vize sorunu yeni ülkelerle genişliyor. Kanada, ABD ve İngiltere’den de “ret” yanıtlarının arttığına dikkat çeken İş insanları, sorunun Türkiye’nin küresel pazarlardaki rekabet gücü aşındıracak boyuta ulaştığını vurguluyorlar.

Schengen vizesi başvurularında yaşanan engellerin Türk iş dünyasına faturası büyürken, zorluk çıkaran ülke ağı da genişliyor. Avrupa ülkeleri ve ABD’nin ardından İngiltere ve Kanada vize başvurularında da iş dünyasından artan sayıda ret haberleri gelmeye başladı. Öte yandan, vize başvurularında tarife dışı bir engel de taşımacılık ayağında ortaya çıktı. Türk sürücülerin Schengen vizesini kabul etmeyen Bulgaristan, ikili taşımalarda Türk şoförlere Bulgaristan vizesi alma şartı getirdi. Vize problemleri nedeniyle yurt dışı fuarlarına katılamayan, yabancı müşterileriyle ikili görüşmelerini gerçekleştiremeyen iş dünyasının küresel pazarlarda rekabet gücü aşınırken, Türkiye’nin ihracat yükünü de yabancı TIR’lar taşımaya başladı.

SCHENGEN'DE RET ORANININ YÜZDE 50'YE ULAŞTIĞI İDDİASI

Türk vatandaşları ve iş insanları bir süredir vize konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Özellikle Schengen vizesi başvurularında randevu süreleri uzarken, artan sayıda ret gelmeye başlamıştı. Bazı ülkeler belirli bir tarihe kadar vize başvurularını durdurdu, zor alınan randevuların çoğu da aylar sonrasına veriliyor. ABD vize başvurularında sürenin 12 aya kadar çıktığı ifade ediliyor. Tüm bu ülkelere yönelik seyahatlerde kabul edilen vize başvurularında da ret sayılarında ciddi artışlar söz konusu. Sadece Schengen vize başvurularında geçen yıl yüzde 15’lerde olan ret oranının, bu yıl yüzde 50’lere kadar çıktığı konuşuluyor.