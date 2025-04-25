Vicdanları Sızlatan Davada 4. Duruşma: 'Yenidoğan Çetesi' İçin Hesap Günü

Geçtiğimiz günlerde hazırlanan yeni iddianameyle, örgüt lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile birlikte hareket ettiği belirlenen kişiler hakkında da dava açıldı. İkinci dalga operasyonla yakalanan bu sanıkların dosyası ana davayla birleştirilirken, toplam sanık sayısı 58’e yükseldi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, 29’u tutuklu 58 sanık ve avukatları katıldı. Duruşma, ikinci dalga operasyonda yakalanan sanıkların yoklamalarıyla başladı. Yargılama sürecinin bugün de tanık ifadeleriyle devam etmesi bekleniyor.

DÜNKÜ DURUŞMADAN NOTLAR...

İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davasının 4. duruşması dün 3. gününde tanık beyanlarıyla devam etti. Duruşma sırasında İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem oldu. Bu nedenle mahkeme başkanı duruşmaya 10 dakika ara verdi.

Tanıklar arasında bulunan Reyap Hastanesi acil doktoru Seçkin Demirci, hastalar gelmeye devam etmesine rağmen hastanede yer olmadığını belirterek, "Reyap Hastanesi'nde çalışırken Fırat Sarı'yı tanıyordum. CİMER’e yapmış olduğum bir şikayetim var. 112 ambulansıyla bize hastalar geliyordu, yer olmadığı halde bebekler gelmeye devam edince ‘niye getiriyorsunuz’ diye tepki gösterdim. Bunun üzerine hastanedeki diğer doktorlar bana karşı tepki gösterdi. Bu durumu CİMER’e bildirdim. Acil bölümünde pratisyen hekim olarak çalıştım. 112 bize acilden hasta getirdiğinde bu hastaları reddetme şansımız yok. Acilde yer olmadığında ve bize hasta geldiğinde zor durumda kalıyorduk, bu durumu CİMER'E bildirdim." şeklinde ifade verdi.

Duruşmada Opera bebeğin ölümüne ilişkin ifade veren Yaren Sena Kayır, şunları söyledi:

"Birinci Hastanesi’nde paramedik olarak çalışıyordum. Doktor olarak Şeyhmus Çelik çalışıyordu. Ölen Opera bebeğin sevki yapıldığında kuvöze aldık. Doktor olarak Şeyhmus Çelik vardı ama o gün görmedi bebeği. Bebeğin bakımına girdim akşam teslim ettim. Hastaneye erken gittim. Bebeğin başına gittim hemen. Sağlıklıydı, gayet iyiydi. Teslime yakın kötüleşti bebek. Monitör uyarı verdi. Monitörlerimiz de sağlıklı çalışmıyordu. Sağlıklı şekilde bebeğe bağlayacağımız cihaz yoktu. Bebek kötüleştiğinde sorumlu hemşireyi arıyorduk. Aradığımızda doktor gelmiyordu, sorumlu hemşire geliyordu. Bebekten kan gazı almaya çalıştık. O sırada teslim vakti geldi. Hepimiz müdahale etmeye çalıştık. Bebek teslim ederken yaşıyordu. Biz çok uzun süre müdahale ettik. Hemşire Doğukan geldi ardından doktor Şeyhmus geldi. Ondan sonra bebek öldü. Doğukan herhangi bir müdahale yapılmaması gerektiği söyledi ama biz müdahale ettik. Normalde birime daha küçük bebekler yatırılıyordu. ‘6 aylık bebek neden yatırılıyor?’ diye sorduk. Doğukan günlüğüne 20 bin TL alınıyor dedi. Sonra da Şeyhmus Hoca 'aileye parayı iade edin' dedi."

Kaynak: İHA