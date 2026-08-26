Veliler Dikkat! Okul Kıyafetlerinde Yeni Uygulama Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle okul kıyafetlerinde arma kullanımı zorunlu hale getirildi. Düzenlemeyi değerlendiren TOKÜSFED Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, uygulamanın okul güvenliğine katkı sağlayacağını ve hazır armalı kıyafetlerin velileri 200-250 liralık ek terzi masrafından kurtaracağını belirtti.

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Veliler Dikkat! Okul Kıyafetlerinde Yeni Uygulama Başlıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın okul kıyafetlerine yönelik yeni düzenlemesiyle birlikte öğrencilerin kıyafetlerinde okul arması kullanılması zorunlu hale getirildi. Uygulamayı değerlendiren TOKÜSFED Başkan Yardımcısı Mustafa Erçin, arma zorunluluğunun okullarda düzen, disiplin ve güvenliğe katkı sağlayacağını belirtti. Erçin, Bakanlığın 22 Temmuz'da yayımladığı yeni yönetmelikle daha önce uygulanan düz kıyafet serbestliğinin ardından yaşanan bazı sorunlara yönelik düzenleme yapıldığını ifade etti. Erçin, okulların kıyafet modellerini en az 4 yılda bir değiştirmek şartıyla belirlemeye devam edebileceğini söyledi.

Veliler Dikkat! Okul Kıyafetlerinde Yeni Uygulama Başlıyor - Resim : 1

HAZIR ARMA, VELİLERİ EK MASRAFTAN KURTARACAK

Velilerin okul kıyafetlerini bütçelerine uygun şekilde istedikleri mağazadan alabileceğini belirten Erçin, arması hazır olarak dikilmiş ürünlerin daha ekonomik olduğunu savundu. Düz renk bir kıyafete sonradan arma diktirilmesi halinde arma ve terzi için ayrıca ödeme yapılması gerektiğini belirten Erçin, bunun 200 ila 250 lira arasında ek maliyet oluşturduğunu söyledi. Hazır armalı kıyafetlerle arması olmayan ürünler arasındaki fiyat farkının ise en fazla 50 lira olduğunu ifade etti.

Veliler Dikkat! Okul Kıyafetlerinde Yeni Uygulama Başlıyor - Resim : 2

OKUL KIYAFETİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 80-90 TAMAMLANDI

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul kıyafeti üretiminin yüzde 80 ila yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını açıklayan Erçin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Veliler Dikkat! Okul Kıyafetlerinde Yeni Uygulama Başlıyor - Resim : 3

'İÇ PİYASADAN KARŞILANIYOR'

"Okul kıyafeti sektörü yüzde 100 yerli ve milli bir sektördür. Kumaşından düğmesine, fermuarından fasoncusuna, tedarikçisinden mağazadaki çalışanına kadar her şey iç piyasadan karşılanıyor. Dışarıdan hiçbir ithal ürün girmiyor. Bu yerli üretimin bereketi de doğrudan ülke ekonomimize olumlu bir şekilde yansıyor."

Kaynak: İHA

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