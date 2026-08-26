ÖSYM'den MEB AGS Sonuçlarında Hata Açıklaması! Puanlar Yeniden Hesaplanacak

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Öğretmen adaylarının Milli Eğitim Akademisi'ne kabulü için katıldığı Akademi Giriş Sınavı'nın (2026-AGS) sonuçları bugün saat 11.00'de açıklandı. Sonuçların ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyurulmasının ardından bazı adaylar sisteme erişimde sorun yaşadıklarını bildirdi.

GEÇMİŞE AİT VERİ KULLANILMIŞ

Yaşanan gelişmelerin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) sonuç hesaplamalarına ilişkin açıklama geldi. ÖSYM, 26 Temmuz 2026'da uygulanan 2026-MEB AGS'de puan hesaplama sürecinde hata tespit edildiğini duyurdu. Açıklamada, 80 soruluk AGS testindeki 6 alt testin soru ağırlıklandırılmasında 2025 yılına ait verilerin kullanıldığı belirtildi.

PUANLAR YENİDEN HESAPLANACAK

ÖSYM, adayların 80 soruluk testteki doğru ve yanlış cevap sayılarında herhangi bir hata bulunmadığını bildirdi. Puan hesaplamalarının, 2026 yılına ait alt test soru ağırlıkları esas alınarak yeniden yapılacağı açıklandı. Güncellenen sonuç belgelerinin gün içerisinde ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine sunulacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi