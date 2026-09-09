Üç Büyükşehirde Okul Servis Ücretleri Belli Oldu! İşte Yeni Tarifeler

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2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanacak okul servis ücretleri netleşti. Yeni tarifeye göre servis ücretleri İstanbul’da geçen eğitim-öğretim yılına kıyasla yüzde 10, Ankara’da yüzde 25,49 ve İzmir’de yüzde 35 arttı.

İSTANBUL’DA KİLOMETREYE GÖRE SERVİS ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen tarifeye göre yıllık servis ücreti 0-1 kilometre için 39 bin 970 lira oldu. Ücretler 1-3 kilometrede 42 bin 804, 3-5 kilometrede 46 bin 258, 5-7 kilometrede 48 bin 249, 7-9 kilometrede 50 bin 868 lira olarak belirlendi. 9-11 kilometrelik güzergâhın ücreti 58 bin 923 lira, 11-13 kilometre 67 bin 822 lira, 13-15 kilometre 71 bin 239 lira, 15-17 kilometre 76 bin 899 lira oldu. 17-19 kilometre için 81 bin 304 lira, 19-21 kilometre için 86 bin 515 lira, 21-23 kilometre için 90 bin 112 lira ve 23-25 kilometre için 93 bin 610 lira uygulanacak.

ANKARA’DA YÜZDE 25,49 ZAM

Başkent Ankara’da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için servis ücretleri 0-3 kilometrede 27 bin 331 lira, 3-6 kilometrede 30 bin 155 lira, 6-10 kilometrede 34 bin 785 lira ve 10-15 kilometrede 40 bin 432 lira olarak belirlendi. 15 kilometreyi aşan güzergâhlarda ise her kilometre için 527 lira ek ücret alınacak.

İZMİR’DE YÜZDE 35 ARTIŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak okul servis taşımacılığı tarifesi de Belediye Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 0-3 kilometre için yıllık ücret 32 bin 850 lira olurken, 4-6 kilometre 40 bin 50 lira, 7-10 kilometre 43 bin 20 lira, 11-15 kilometre 50 bin 940 lira olarak belirlendi. 16-20 kilometre için 61 bin 110 lira, 21-25 kilometre için 67 bin 950 lira, 26-30 kilometre için 74 bin 880 lira, 31-35 kilometre için 78 bin 480 lira ve 36-40 kilometre için 83 bin 250 lira ödenecek.

'EN DÜŞÜK SERVİS ÜCRETİ ANKARA’DA'

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı İlyas Aktürk, yaptığı değerlendirmede, büyükşehirlerde servis ücretlerinde yüzde 35 ile 40 arasında artış yaşandığını söyledi. İstanbul’da açıklanan yüzde 10’luk artışın yanında, kentte 2026 yılı içinde servis ücretlerine yüzde 40 oranında ara zam yapıldığını hatırlatan Aktürk, “Ama bu ilimizdeki servis ücretlerinde 2026 yılı içinde yüzde 40’lık ara bir artış olmuştu. Ankara’da yeni öğretim yılı içinde yüzde 25,49, İzmir’de ise yüzde 35 servis ücretlerinde artış yapıldı. Türkiye’de illerimize baktığımızda en düşük servis ücretinin Ankara’da olduğunu görüyoruz” dedi.

'BAŞLADIĞIMIZ İŞİ YARI YOLDA BIRAKMAYIZ'

Servislere yönelik anlaşmaların yıllık yapıldığına işaret eden Aktürk, “Dünyadaki gelişmelerden kaynaklı akaryakıt fiyatlarındaki artışlardan dolayı servis esnafı için zor bir yıl olacak ama bizler Ahi Evran kültürüyle yetişmiş bir esnaf topluluğuyuz. Başladığımız işi yarı yolda bırakmayız, sezonu bitireceğiz” dedi.

Kaynak: AA